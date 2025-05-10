Trablus\'ta Türk Üniversiteleri Fuarı yoğun ilgi gördü

Libya'nın başkenti Trablus'ta Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı yoğun ilgi gördü.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden (KKTC) 11 üniversitenin tanıtıldığı Fuar'da Libyalı öğrenciler, üniversite temsilcileriyle birebir görüşerek eğitim programları, burs olanakları, başvuru süreçleri ve kampüs yaşamı hakkında bilgi aldı.

Fuarda AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Yusuf Yıldız, Ticaret Bakanlığının "Milli Katılım Organizasyonu" çerçevesinde desteklediği fuarda Libyalı öğrencilere Türk üniversitelerinin tanıtıldığını söyledi.

"Hizmet ihracatı kapsamında bakanlığımızın desteklediği bir etkinlik. Bu etkinliğin desteklenmesi hem mali açıdan hem tanıtım açısından çok büyük önemi var. İlk defa bu şekilde ciddi ve önemli bir etkinlik düzenliyoruz. Güzel de bir tanıtım yapıldı. İnşallah hayırlı sonuçlar elde edilir." diyen Yıldız, Libyalı öğrencilerin fuarı ilgiyle takip ettiğini kaydetti.

Yıldız, fuara katılımın son derece coşkulu olduğunu aktararak şunları söyledi:

"Ben şöyle masaları bir dolaştım. Hem üniversitelerimizin temsilcileri ile konuştum, hem Türkiye'de okumak isteyen Libyalı gençlerle tercümanlar üzerinden iletişim kurmaya çalıştım. Son derece net talepleri olan, hedefleri olan gençler. Üniversitelerimiz bu konuya çok ciddi hazırlık yapmışlar. İnşallah biz bu etkinliği çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Çünkü Libya için gerçekten bir ihtiyaç. Sevgili Libyalı öğrenci kardeşlerimizi burada görmek bizi hep çok heyecanlandırıyor."

Libyalı gençler için Türk üniversiteleri önemli bir fırsat

Libya'nın gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve Libyalı gençler için Türk üniversitelerin önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Şu anda benim müşavirliğimdeki arkadaşlarım da Türkiye'de okumuş gençler; Libyalı kardeşlerim. Çok istifade ediyoruz onlardan. Libya'nın bu geçiş süreçlerinde o kadar bir ihtiyaç doğdu ki ve kardeş bir ülkede Türkiye'de bu eğitimi; kaliteli eğitimi almaları o kadar çok anlamlı ki bu ülke için. Bu ülke gelişmek istiyor. Bu ülkenin kaynakları çok fazla. Bu ülkeyi harekete geçirebilecek insan kaynağıdır. Bu insan kaynağını bizim üniversitelerimiz çok iyi derecede yetiştirecek."

Fuar organizatörü Hakan Çatalbaş da, etkinliğin Libya'da Türk üniversitelerinin tanıtıldığı ilk fuar olduğunu ve Libyalı öğrencilerin yoğun ilgisini gördüğünü söyledi.

Türk üniversitelerine ilgi yüksek

"Yaklaşık 10 tane üniversiteyle burada bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Buradaki lise son sınıf öğrencilerimizi, Türkiye'de okumak, Türkiye'yi tanımak isteyen öğrencilerimiz burada üniversitelerden bilgi almaya geldiler. Şu an için ilk fuar olmasına rağmen çok güzel bir ilgi var." diyen Çatalbaş, iki ülkenin kültürlerinin birbirine yakın olduğunu ve beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını aktardı.

Çatalbaş, ayrıca şunları kaydetti:

"Sizin de gördüğünüz gibi yaklaşık 2 saattir buradaki üniversitelerimizin stantları hiç boş kalmadı gerçekten. Öğrencilerimiz çok istekliler. Üniversitelerden bilgi alıyorlar. Bilgi alışverişinde bulunuyorlar."