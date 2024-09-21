Trabzon Araklı'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu - Son Dakika
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Trabzon Araklı'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu

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Trabzon'un Araklı ilçesi, şiddetli yağışların ardından çamur deryasına döndü. Dükkanlarını açan esnaf, hasar ile karşılaştı. Sel suları nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, hastalar diğer hastanelere sevk edildi. Esnaflar yaşadıkları felaketi anlattı.

21.09.2024 08:40  Güncelleme: 08:59
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Sel suları çekildi, çamur deryasına dönen ilçe böyle görüntülendi

Trabzon'da şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen ilçelerden olan Araklı adeta çamura bulandı

TRABZON - Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlardan en çok etkilenen ilçe olan Araklı'da sel sularının çekilmesiyle ilçe merkezi çamur deryasına döndü. Sabahın ilk ışıklarıyla dükkanlarına koşan esnaf gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlar Arsin, Araklı, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen su baskınları nedeniyle özellikle Araklı ilçe merkezi sular altında kalırken, Trabzon- Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. 4 ilçedeki birçok noktada yaşanan toprak kaymaları nedeniyle birçok mahalle yolu çökmeler nedeniyle ulaşıma kapanırken, mahsur kalan vatandaşlar ise belediye ve DSİ ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı.

Araklı'daki Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde de su baskınları nedeniyle zor anlar yaşandı. Acil Servis ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 38 hasta ve 30 personel dün gece saatlerinde tahliye edilirken, hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma açıldı

100 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü Araklı ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla hasar ortaya çıktı. Sel sularının çekilmesiyle ilçe merkezi çamur deryasına döndü. Sabahın ilk saatlerinde ilçe esnafı da dükkanlarına giderek hasarın boyutu ile karşılaşırken, belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Trabzon-Bayburt karayolu ise ekipler tarafından yapılan çalışma ile tekrar ulaşıma açıldı.

"Böyle bir felaket ilk defa başımıza geldi"

Araklı ilçesinde esnaflık yapan Süleyman Çengi, yaşadıkları felaketi anlatarak "Allah bir daha kimsenin başına böyle felaket vermesin. Burada mahsur kaldık. Kepçe bizi alarak karşı tarafa getirdi. Sabah işyerime geldiğimde dükkanımdaki kötü manzara ile karşılaştım. Maddi zararım var. Malzemelerimin hepsi su ve çamur içerisinde kaldı. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Niyazi Akyıldız isimli esnaf ise "Böyle bir felaket ilk defa başımıza geldi. İlçe merkezindeki mahalleler çamur deryasına döndü. Çok kötü bir durum ile karşı karşıyayız. Can kaybının olmaması sevindirici bir haber" ifadelerini kullandı.

Trabzon Araklı\'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trabzon Araklı'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu - Son Dakika

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