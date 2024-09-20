Trabzon-Bayburt Karayolu Taşan Dereler Sebebiyle Ulaşıma Kapandı

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Trabzon- Bayburt Karayolu taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı

TRABZON - Trabzon'u Bayburt'a bağlayan karayolu Araklı ilçesi 2. kilometresinde taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şiddetli yağış Araklı ilçe merkezinin sahil kesiminde su baskınlarına neden olurken, iç kesimlerinde ise sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı.

Trabzon-Bayburt Karayolu Karadere yolunun 2. kilometresinde bulunan fındık fabrikası mevkiinde taşan dere suları ve rusubat nedeniyle Bayburt istikametine ulaşıma kapandı. Başta Sanayi Sitesi olmak üzere ilçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşların özellikle dere kenarlarından uzak durması istendi.