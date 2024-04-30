Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten 1 Mayıs mesajı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten 1 Mayıs mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç\'ten 1 Mayıs mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Genç, mesajında, emekçilerin ülkenin kalkınma hamlelerinde önemli paydaşlar olduğunu vurgulayarak, emekçilerin hak ettikleri değeri görmelerini ve daha güçlü yarınlar için verdikleri mücadelede desteklenmelerini diledi. Ayrıca, AK Parti hükümetlerinin işçilerin sorunlarına çözüm üretmeyi ön planda tuttuğunu belirtti ve ülkenin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde bütün paydaşların önemine işaret etti.

30.04.2024 11:51
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, büyük ve güçlü bir Türkiye hedefi için atılan her adımda emekleriyle katkı sağlayan bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutladığını belirtti.

Özveriyle çalışan ve üreten her emekçinin, ülkenin kalkınma hamlelerindeki önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Sadece bugün değil, her gün, onların gayreti ve azmiyle Türkiye'nin geleceği daha da parlak bir hal alıyor. Bu özel günde, emekçilerimizin hak ettikleri değeri görmelerini ve daha güçlü yarınlar için verdikleri mücadelede desteklenmelerini yürekten diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri, göreve geldikleri ilk günden itibaren işçilerimizin karşılaştığı sorunlara samimiyetle yaklaşarak çözüm üretmeyi ön planda tutmuştur. Bu süreçte, işsizlik oranını azaltmak ve istihdamı artırmak için çeşitli tedbirler ve programlar hayata geçirilmiştir."

Genç, ülkenin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde bütün paydaşların önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Devletimizin çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Biz ki, 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz.' diyen bir Nebi'nin ümmetiyiz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten 1 Mayıs mesajı - Son Dakika

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