Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı - Son Dakika
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

17.03.2026 14:02
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yalnızca bir savaş değil, inancın, azmin ve fedakarlığın destanlaştığı bir direnişin adı olduğunu belirterek, "Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde tüm imkansızlıklara rağmen gösterdiği eşsiz mücadele tarihimizin en parlak sayfalarından birini oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

"Çanakkale geçilmez" sözünü Türk milletinin kararlılığının ve vatan sevgisinin tüm dünyaya ilanı olarak değerlendiren Genç, şunları kaydetti:"

"Bugün bizlere düşen en büyük görev ecdadımızın emaneti olan bu kutsal vatanı aynı ruh ve bilinçle korumak, birlik ve beraberliğimizi her daim güçlü tutmaktır. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkarak geleceğimizi daha güçlü ve daha aydınlık bir şekilde inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı - Son Dakika

