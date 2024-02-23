Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon\'un kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Zorluoğlu, Trabzon'un tarihi ve stratejik önemine vurgu yaparak, geçmişteki liderlerin ziyaret ettiği ve doğduğu kentin her dönemde önemini koruduğunu belirtti. Ayrıca, vatanı için canlarını veren şehitler ve gazileri minnetle anarak, miraslarını gelecek nesillere aktarmak gerektiğini vurguladı.

23.02.2024 14:58
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Trabzon'un coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarihin her döneminde önemini koruyan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu vurguladı.

Başkan Zorluoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği Trabzon'un tarih boyunca gerek stratejik konumu, gerekse sosyoekonomik pozisyonu itibarıyla her dönem önemini koruduğunun altını çizdi.

Kentin tarihi ve kurtuluş mücadelesine ilişkin bilgi veren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu toprakları bize vatan olarak bırakanları rahmetle anmak, hatıraları önünde saygıyla eğilmek ve bıraktıkları mirasa sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak başlıca görev ve sorumluluğumuz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, yaşadığımız bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

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