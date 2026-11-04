Trabzon Büyükşehir Belediyesi 6 bin 754 noktada kahverengi kokarcayla mücadele etti

Trabzon'da ekipler, kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla bahçelerde ve yapıların çevresinde ilaçlama yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fındık başta olmak üzere çok sayıda tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadele çalışmalarına katkı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 ilçede 6 bin 754 noktada 883 bin metrekarelik alanın ilaçlandığı kaydedildi.

Çalışmaların 12 Ekim'de başlatıldığına işaret edilen açıklamada, 22 personelin yer aldığı 11 ekiple depo, ahır, odunluk ve ambar gibi alanların ilaçlanmaya devam edildiği aktarıldı.