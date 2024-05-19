Trabzon Büyükşehir Belediyesi 6 Taşınmazı İhaleyle Satışa Çıkarıyor - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi 6 Taşınmazı İhaleyle Satışa Çıkarıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 6 Taşınmazı İhaleyle Satışa Çıkarıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesi sınırlarında bulunan 6 taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu. Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan 1 depo ve 2 dükkanın ihalesi 24 Mayıs Cuma günü saat 11.00, 11.10 ve 11.20'de gerçekleştirilecek. Ayrıca Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan lokanta ile Çukurçayır/Sofrakaya ve Bahçecik mahallelerinde bulunan arsaların ihalesi de aynı gün saat 11.30, 11.40 ve 11.50'de Büyükşehir Belediye Encümen Salonunda yapılacak. Taşınmazlar kapalı teklif usulüyle ihale edilerek satılacak.

19.05.2024 16:17
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Ortahisar ilçesi sınırlarında bulunan 6 taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkaracağı bildirildi.

Beyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Pazarkapı Mahallesi'nde 1 depo ve 2 dükkanın ihalesinin 24 Mayıs Cuma günü saat 11.00, 11.10 ve 11.20'de, Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan lokanta ile Çukurçayır/Sofrakaya ve Bahçecik mahallelerinde bulunan arsaların ihalesinin 24 Mayıs Cuma günü saat 11.30, 11.40 ve 11.50'de Büyükşehir Belediye Encümen Salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.

Taşınmazların kapalı teklif usulüyle ihale edilerek satılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşınmazın ihalesine teklif verecekler, ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun şekilde hazırlayarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 24 Mayıs saat 10.00'a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında PTT veya TRT'nin saat ayarı esas alınır. Yapılacak satış ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek bedel kanuni süresi içerisinde peşin olarak ödenecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi 6 Taşınmazı İhaleyle Satışa Çıkarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi 6 Taşınmazı İhaleyle Satışa Çıkarıyor - Son Dakika
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