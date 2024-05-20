Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Projesi\'nde çalışmalar sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürdürüyor. Arsin ilçesinin içme suyu problemini tamamen ortadan kaldıracak projede, 82 kilometrelik içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi yapımı tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin sonuna gelindiğini ve önümüzdeki aylarda halkın memba kalitesindeki suya kavuşacağını belirtti.

20.05.2024 17:03
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin içme suyu ve altyapı yatırımları devam ediyor.

Arsin ilçesinin içme suyu problemini tamamen ortadan kaldıracak Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatında 82 kilometrelik içme suyu isale hattı ile arıtma tesisinin yapımı tamamlanırken, içme suyu isale hattının 42 kilometrelik kısmına deneme amaçlı ilk su verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin halkının yıllardır bu projenin özlemini çektiğini belirtti.

Şehrin içme suyu alanındaki en büyük projelerinden biri olan Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesinin sonuna gelindiğini kaydeden Genç, "Arıtma tesisi inşaatımız ile 82 kilometrelik içme suyu isale hattımızın da inşaat çalışmaları sona erdi. Su hattımızı test etmek amacıyla su verme işlemleri yapıldı. İnşallah önümüzdeki aylarda hemşehrilerimizin yıllardır özlemini çektiği memba kalitesindeki suyu halkımızla buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Genç, ilçelerin kronik hale gelmiş içme suyu sorunlarını teker teker çözüme kavuşturacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İçme suyu sorunu yaşayan ilçelerimizin başında Arsin geliyordu. Bu projemizin tamamlanmasıyla birlikte ilçemize uzun yıllar hizmet edecek bir içme suyu tesisini halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Arsin'in 32, Araklı'nın 7 ve Yomra'nın 3 mahallesi olmak üzere toplam 42 mahallemizde yaşayan yaklaşık 35 bin insanımızı memba kalitesinde içme suyu ile buluşturacağız."

Kaynak: AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Metin Genç, Arsin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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