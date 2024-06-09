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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kaşüstü Mahallesi'nde kavşak düzenleme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapılan düzenlemeyle bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılarak olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in talimatı doğrultusunda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde kavşak düzenleme çalışması yapıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nin, nüfus yoğunluğunun ve trafik akışının en fazla olduğu alanlardan biri olduğunu belirtti.

Yaptıkları çalışmayla bölgede oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmeyi ve trafik akışı hızlandırmayı hedeflendiklerine işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Temel amacımız bu bölgedeki vatandaşlarımızın yol güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını önlemektir. Vatandaşlarımızın ulaşım standartlarını yükseltmek, konforlu ve güvenli seyahat etmelerini sağlamak en büyük önceliğimiz. Bu tür kavşak düzenleme çalışmalarını gerekli gördüğümüz, yoğunluk oluşan bütün noktalarda devam ettireceğiz. Ekiplerimiz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın burada asla sorun yaşamasını istemiyoruz. Bütün tedbirlerimizi bu doğrulta alıyoruz ve çalışıyoruz. 18 ilçemizde her vatandaşımızın yanında olacağız, her mahallemizde Büyükşehir Belediyemizin izi olacak."