Trabzon Büyükşehir Belediyesi Uzungöl'de Dilencilere Karşı Çalışma Yaptı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Uzungöl'de Dilencilere Karşı Çalışma Yaptı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, turizm merkezi Uzungöl'de dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Zabıta Dairesine bağlı ekipler, Uzungöl'de vatandaşlara rahatsızlık veren dilencilere yönelik uygulamalar yaparak 3'ü yabancı uyruklu 12 kişi hakkında işlem yaptı. Açıklamada, turistlerin ve vatandaşların huzurunu kaçıran, insani duyguları sömüren hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği vurgulandı ve vatandaşlardan bu tür kişilere itibar etmemeleri ve olumsuz durumları bildirmeleri istendi.

01.07.2024 14:23
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, turizm merkezi Uzungöl'de dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dilencilerle mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştiren Zabıta Dairesine bağlı ekiplerin, Uzungöl'de vatandaşlara rahatsızlık veren dilencilere yönelik uygulamalarda 3'ü yabancı uyruklu 12 kişi hakkında işlem yaptığı belirtildi.

Turistlerin ve vatandaşların huzurunu kaçıran, insani duyguları sömüren hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, "Amacımız şehrimizde her anlamda, her yerde huzuru sağlamak. Vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Bu tür haksız kazanç elde etmeye çalışan, huzursuzluk veren kişilere itibar etmesinler. Herhangi olumsuz bir durumda bize bildirsinler. Denetim faaliyetlerimiz aralıksız sürecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi Uzungöl'de Dilencilere Karşı Çalışma Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Uzungöl'de Dilencilere Karşı Çalışma Yaptı - Son Dakika
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