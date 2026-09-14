Trabzon'da 16 yaşındaki aşçı Aslı Sıla Uyan, 2026 yılının çırağı seçildi - Son Dakika
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Trabzon'da 16 yaşındaki aşçı Aslı Sıla Uyan, 2026 yılının çırağı seçildi

Trabzon\'da 16 yaşındaki aşçı Aslı Sıla Uyan, 2026 yılının çırağı seçildi
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Trabzon'da küçük yaşlardan beri mutfağa tutkuyla bağlı olan Aslı Sıla Uyan (16), kentte 2026 yılının çırağı seçildi. Çıraklık eğitimini 5 yıldızlı bir otelin mutfağındaki tecrübeyle harmanlayan Uyan, gastronomi eğitimi alıp dünyaca tanınan bir şef olmayı hedefliyor.

TRABZON'da küçük yaşlardan beri mutfağa tutkuyla bağlı olan Aslı Sıla Uyan (16), kentte 2026 yılının çırağı seçildi. Gastronomi eğitimi alarak dünyada adından söz ettiren uluslararası şef olmayı hedefleyen Uyan, "Mutfakta kendimi çok daha rahat hissediyorum. İleride üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'de de dünyada da konuşulan ve sevilen bir şef olmak istiyorum" dedi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından belirlenen ve Valilik bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonuna sunulan adaylar arasından yapılan seçimde; kentte 2026 yılının çırağı aşçı Aslı Sıla Uyan seçildi. Çıraklık Eğitim Okulu'ndaki derslerini 5 yıldızlı bir otelin mutfağındaki tecrübesiyle harmanlayan Uyan, liseden sonra 4 yıllık gastronomi eğitimi alarak Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyada adından söz ettiren uluslararası bir şef olmayı hedefliyor. Aslı Sıla Uyan, üniversitede gastronomi bölümünü okuyup, ileride tanınan ve sevilen bir şef olmanın hayalini kuruyor.

'HEM OKUYOR HEM DE ÇALIŞIYORUM'

Aslı Sıla Uyan, "İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Süreçten haberim yoktu ve çok heyecanlandım. Çekimler yapıldı ve yılın çırağı seçildim. Çok heyecanlandım gerçekten. Küçüklükten beri mutfakta olmayı çok seviyordum ve çok yatkındım. Yemek yemeyi de yapmayı da çok seviyorum. Okul sürecinde de bu yolda ilerlemeye tercih ettim. Şimdi lisede hem okuyor hem de çalışıyorum. Üniversitede de başka bir şehirde 4 yıllık gastronomi bölümü okumak istiyorum. Mutfakta kendimi çok daha rahat hissediyorum ve mutlulukla yaptığım bir meslek. Daha çok restoran yemekleri hazırlamak zevkli geliyor. İleri de üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'de de dünyada da konuşulan ve sevilen bir şef olmak istiyorum. Herkese elimin değmesini isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gastronomi, Aslı Sıla, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 16 yaşındaki aşçı Aslı Sıla Uyan, 2026 yılının çırağı seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da 16 yaşındaki aşçı Aslı Sıla Uyan, 2026 yılının çırağı seçildi - Son Dakika
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