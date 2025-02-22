Trabzon'da 5 Katlı Binada Toprak Kayması: 1 Yaralı, 5 Kişi Tahliye Edildi

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Trabzon'da 5 katlı binada toprak kayması kamerada

Toprak kayması sonrası binadaki 5 kişi tahliye edilirken 1 kişi yaralandı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında 5 katlı bina tahliye edildi. Toprak kaymasının ardından bina kolonları zarar görürken, 1 kişinin yaralandığı, 5 kişinin ise itfaiye merdiveni ile tahliye edildiği toprak kayması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Yavuz Selim Bulvarı 21 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın arka kısmında bulunan ve kar yağışı nedeniyle yumuşak hal alan toprak kütlesi binanın arasına döküldü. Yamaçtan koparak binanın 2. katına kadar çıkan toprak kütlesi bir evin mutfak duvarına ve binanın kolonlarında zarar verdi. Olayın meydana geldiği sırada hasar alan mutfakta bulunan Muhittin Canım isimli bina sakini yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Muhittin C., bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Heyelan nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 kadın ve beraberindeki 3 çocuk ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkartıldı. Toprak kayması sonucu binanın kolonları zarar görürken, olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından binanın çevresine şerit çekilerek, mühür vuruldu.

Öte yandan, büyük bir gürültü ile yaşanan toprak kaymasında evin içinde mahsur kalan bina sakinlerinin çığlıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Herkesi itfaiye yardımıyla balkondan tahliye ettik"

Bina sakinlerinden Arif Canım, babasının ayağından yaralandığını belirterek, "Telefon ile arayarak göçük olduğunu söylediler. Geldiğimde binaya giriş yoktu. Herkesi itfaiye yardımıyla balkondan tahliye ettik. Bir yaralımız var. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Sözün bitmiş olduğu noktadayız. Daha önce ufak heyelanlar olmuştu. Buraya müdahale edilemeyeceğini söylediler. Binada oturan 3 hane var. Babam ayağından hafif yaralandı. Durumu iyi. Toprak duvarı yıkarak mutfağa girdi. Mutfak hafriyat doldu. Babam masanın altında kalmış oradan çıkarmışlar" dedi.

"Bina mühürledi; her şeyimiz içeride kaldı"

Bina sakinlerinden İlkay Kaya da, binanın kolonlarının kırıldığını dile getirerek, "Biz geldiğimizde evdekileri tahliye ediyorlardı. Yaralımız vardı onu da ambulansla hastaneye gönderdiler. Çok şükür can kaybımız yok. Binanın kolonları kırıldı. Hafriyat kalktığı zaman hasara görülür ama şuanda görünen oturulacak bir vaziyette değil. Binaya giriş yok. Bina mühürledi. Her şeyimiz içeride kaldı" ifadelerini kullandı.