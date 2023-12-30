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Trabzon'da Baba, Zihinsel Engelli Kızını Vurup İntihar Etti - Son Dakika
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Trabzon'da Baba, Zihinsel Engelli Kızını Vurup İntihar Etti

Trabzon'da yaşayan Yaşar Aytekin, zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin'i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Trabzon\'da Baba, Zihinsel Engelli Kızını Vurup İntihar Etti
30.12.2023 - 18:37,
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TRABZON'da Yaşar Aytekin (80), zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin'i (52) tabanca ile vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Toklu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Gül Sitesi'nin 6'ıncı katında oturan Yaşar Aytekin'e ulaşamayan yakınları, çilingirle eve girdi. Evde Yaşar Aytekin ve zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin'i kanlar içinde bulan aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in tabancayla kızını başından vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi. Savcılık incelemesi sonrası baba ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Trabzon'da Baba, Zihinsel Engelli Kızını Vurup İntihar Etti - Son Dakika
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