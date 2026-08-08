Trabzon'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon - Son Dakika
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Trabzon'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon

Trabzon\'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon
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Polis, dolandırıcılık yapan 7 kişiyi gözaltına aldı, 5'i tutuklandı. 50 milyon TL şüpheli para bulundu.

TRABZON'da polis ekiplerinin, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. MASAK raporlarında 50 milyon TL şüpheli para hareketi tespit edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, vatandaşlarla telefon üzerinden iletişime geçerek çeşitli yöntemlerle para transferi yaptırdığı belirlendi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde ise şüphelilerle bağlantılı yaklaşık 50 milyon TL para hareketi tespit edildi. Soruşturma kapsamında ekipler tarafından şüphelilerin faaliyetlerini yürüttüğü belirlenen ve 'Call Center' olarak kullanılan ikamet dahil 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve SIM kartın yanı sıra farklı kişilere ait kimlik belgeleri, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon - Son Dakika

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