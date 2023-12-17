 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da Dubai fuarı değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Dubai fuarı değerlendirme toplantısı yapıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Dubai'de düzenlenen inşaat ve yapı malzemeleri fuarının ardından Araklı'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sektör temsilcileri ve Araklı Belediye Başkanı da yer aldı. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, fuarların iş insanlarının gelişmeleri görebileceği önemli fırsatlar olduğunu belirtti.

Trabzon\'da Dubai fuarı değerlendirme toplantısı yapıldı
17.12.2023 - 11:47,
Abone Ol

Trabzon'da, yapı ve inşaat sektörüne yönelik Dubai'de düzenlenen fuarın ardından değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Dubai'de 3-7 Aralık'taki "The Big 5 Global İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı"na düzenlenen yurt dışı programının ardından Araklı'da değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda TTSO Yönetin Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Meclis Başkanı Şadan Eren ve fuara katılan inşaat ve yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'nin de toplantıya katılarak, ilçedeki yatırım alanları ve inşaat sektörünün durumu hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Yönetin Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, çeşitli sektörlerden firmaları devlet desteğiyle uluslararası fuarlara götürmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Fuarları, iş insanlarımızın sektörlerindeki gelişmeleri görebileceği, yeni bakış açıları kazanabileceği önemli fırsatlar olarak görüyoruz. Dubai fuarı da bu anlamda faydalı geçmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trabzon, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Dubai fuarı değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı

Son Dakika
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 12:14:32. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Dubai fuarı değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement