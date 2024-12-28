Trabzon\'da Filistin\'e Destek Eylemi

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Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek açıklamasında bulundu.

Özgür Aksa Trabzon Platformunun organizasyonuyla Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen grup üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Grup adına konuşan Miraç Arslantürk, Filistin'de, Doğu Türkistan'da ve Sudan'da Müslümanlar kan ağlarken, dünyanın sessizliğinin içlerini öfkeyle doldurduğunu söyledi.

Arslantürk, bugün en büyük sorumluluklardan birinin de boykot olduğunu belirterek, "Bu bir duruş, bu bir şahsiyet meselesidir. Katil İsrail'in ve tüm destekçilerinin ürünlerini, propagandalarını, dizilerini, kıyafetlerini, şarkıcılarını, dayatmalarını ve kültürünü reddediyoruz. Bu boykot, yalnızca bir alışverişten vazgeçmek değil, onların hayat tarzını, yozlaşmayı tümüyle reddetmektir." dedi.

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.