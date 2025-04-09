Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden yürüyüşe başlayan grup üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak, Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Kadir Bekar, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de insanlık tarihine kara leke gibi geçen bir soykırım ve katliam yaşandığını söyledi.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde protestolar düzenlendiğini ifade eden Bekar, "Bu protestolar ne medya duvarını aşabiliyor ne de küresel vicdanı harekete geçirebiliyor. Dünya düzeni terörist İsrail'in arkasında. Düzenin kurucuları bu işgali kutsuyor. İslam ülkeleri ise sanki bu durumu çoktan kabullenmiş. Ateşkes dönemlerinde yapılan yardımlar şimdi yerini sessizliğe bırakmış." diye konuştu.

Bekar, Filistin'in Müslümanların öncelikli gündemi olması gerektiğine işaret ederek, "Dünya Müslüman Alimler Birliği geçtiğimiz günlerde on maddelik bir cihat fetvası yayımladı. Bu fetva, zalim İsrail işgaline karşı İslam ümmetinin sorumluluklarını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu fetva ne yazık ki İslam ülkelerinin hiçbirinde gündem bile olamadı. Uygulanabilirliği ise koca bir soru işareti." ifadelerini kullandı.

Grup üyeleri yapılan duanın ardından ayrıldı.