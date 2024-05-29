Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Trabzon\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Trabzon'da her çarşamba günü düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü bu hafta da gerçekleştirildi. İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından organize edilen yürüyüşte, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde sloganlar atılarak Ziraat Bankası önüne kadar yüründü. Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Müftüsü Selami Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

29.05.2024 18:09
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Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü bu hafta da gerçekleştirildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca gerçekleştirilen organizasyonda, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Burada Filistin bayrağı açan grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından dağıldı.

Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Müftüsü Selami Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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