Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi devam ediyor

Trabzon\'da Filistin\'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi devam ediyor

Trabzon'da her çarşamba düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi bu hafta da gerçekleştirildi. İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından organize edilen etkinlikte, İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası önüne yürüdü. Burada Filistin bayrağı açarak oturma eylemi yapan katılımcılar, basın açıklamasında insanlığın Kudüs imtihanında sınıfta kaldığını belirtti ve Filistinli kardeşlere desteklerini ifade etti. Eylem, Gazze'deki zulmün son bulmasına kadar her çarşamba devam edecek.

15.05.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemine bu hafta da devam edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca gerçekleştirilen organizasyonda, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, flamalar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Katılımcılar burada Filistin bayrağı açarak bir süre oturma eylemi yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan avukat Muhammet Miraç Aslantürk, insanlığın Kudüs imtihanında sınıfta kaldığını söyledi.

Aslantürk, 221 gündür soykırım yapıldığını belirterek, "Mayıs ayı itibarıyla Gazze'nin üzerine tam 70 bin ton bomba atıldı. 221 gündür, Gazze üzerinde katil işgalci İsrail'in gerçekleştirmediği vahşet kalmadı. Buna rağmen Gazzelilerin mucizevi bir direnişi var. Şuna bir kez daha şahit oluyoruz ki Filistin, bütün hesapların üstünde Allah'ın bir hesabı olduğuna inananların davasıdır." dedi.

Bütün İslam alemini birlik ve tek yürek olmaya davet eden Aslantürk, "Buradan bir kez daha katil işgalci İsrail zulmüne karşı direnen Filistinli kardeşlerimize desteğimizi ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

Aslantürk, Gazze'deki zulüm bitene kadar bu organizasyona her çarşamba devam edeceklerini sözlerini ekledi.

Kaynak: AA

Filistin Bayrağı, Ziraat Bankası, Kahramanmaraş, Filistin, Trabzon, Gazze, Kudüs, İHH, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:08:54. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement