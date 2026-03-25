Trabzon'da Fındık Fabrikasında Yangın

YANGIN 5 SAAT SONRA KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Trabzon'da Arsin OSB'de faaliyet gösteren fındık fabrikasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmaları sonrası büyük ölçüde kontrol altına alındı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 30 araç ve 60 personelle yürütülen çalışmalarla yangının çevredeki fabrika ve silolara sıçramasının önlendiğini ifade edildi.