Trabzon'da Fındık Sektörüne Destek Projesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da Fındık Sektörüne Destek Projesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Trabzon\'da Fındık Sektörüne Destek Projesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından başlatılan 'Fındık, Fındık Mamulleri, Kuruyemiş ve Kuru Meyve Sektörleri Kümelenmesi UR-GE Projesi' hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Proje ile fındık ihracatının korunması ve hedef pazarların genişletilmesi amaçlanıyor. Toplantıda, sektör temsilcilerine projenin önemi ve faydaları hakkında bilgi verildi.

15.03.2024 15:21  Güncelleme: 15:24
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Trabzon'da, "Fındık, Fındık Mamulleri, Kuruyemiş ve Kuru Meyve Sektörleri Kümelenmesi UR-GE Projesi"ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, TTSO ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ortaklığında başlatılması planlanan projenin bilgilendirme toplantısına, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ile her iki kurumun yönetim kurulu üyeleriyle sektör temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi, fındık ihracatının tonaj olarak bir önceki yıla göre bir miktar azaldığını, bunun gibi projelerle mevcut pazarları korumak, hedef pazarlarını ise genişletmek istediklerini belirtti.

Çelebi, fındığın sadece kabuklu ya da kabuksuz haliyle değil, çikolata, krema gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretiminde de kullanarak ihraç edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE projeleri fuar ziyareti, ikili iş görüşmeleri, alım heyeti gibi faaliyetleri desteklediği için firmalarımız açısından oldukça faydalıdır. Ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık faaliyetleriyle de firmalarımızın kurumsal yapıları geliştirilebilir, çalışanların alacağı proje eğitimleriyle mevcut kapasiteleri artırılabilir." ifadesini kullandı.

TTB Başkanı Ergan ise sektör temsilcilerinin ihracat kapasitelerini artırabileceği projenin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da Fındık Sektörüne Destek Projesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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