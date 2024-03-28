Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri toprağa verildi

Trabzon\'da göçükte hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri toprağa verildi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden İbrahim Keskin ve Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazeleri düzenlenen törenlerle defnedildi. İbrahim Keskin'in cenazesi Arsin ilçesindeki Merkez Camisi'nde, Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesi ise Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Kalecik köyündeki Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Diğer işçi Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi ise yarın Trabzon'da defnedilecek.

28.03.2024 17:07
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Trabzon'un Hayrat ilçesinde dün içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler İbrahim Keskin ve Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazeleri toprağa verildi.

İbrahim Keskin'in Arsin ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 4 çocuk babası 53 yaşındaki Keskin'in cenazesi, Trabzon Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından ilçeye bağlı Yeniköy'deki aile mezarlığında defnedildi.

Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenaze töreni ise Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Kalecik köyündeki Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi.

Törene, 4 çocuk babası Allahverdi'nin ailesinin yanı sıra İyidere Kaymakamı Erol Gürsoy, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Trabzon Müftüsü Selami Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Allahverdi'nin cenazesi, ağabeyi Mehmet Selim Allahverdi'nin kıldırdığı namazın ardından aynı köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

Aynı olayda hayatını kaybeden Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi ise yarın Trabzon'da defnedilecek.

Kaynak: AA

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