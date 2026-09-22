Trabzon'da Güney Çevre Yolu ve Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Güney Çevre Yolu ve Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon\'da Güney Çevre Yolu ve Kanuni Bulvarı\'nda çalışmalar aralıksız sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da şehir içi ve transit trafiği rahatlatacak Güney Çevre Yolu ile Kanuni Bulvarı projelerinde çalışmalar sürüyor. 54 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun ilk etabı için 3 yıllık tamamlanma hedefi konulurken, Kanuni Bulvarı'nda 20 kilometrelik kısım tamamlandı.

SAMSUN'dan başlayarak Gürcistan'a uzanan Karadeniz Sahil Yolu'nun önemli transit geçiş noktalarından biri olan Trabzon'da, şehir içi ulaşımı ve transit trafiği kökten rahatlatacak 2 projede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Özellikle yaz aylarında çileye dönüşen yoğun trafiği, merkezden alarak denize paralel uzanan dağların arasından geçirecek iki proje, kentin ulaşım altyapısını rahatlatacak. 54 kilometrelik 19 tünel ve 3 şeritli Güney Çevre Yolu ile Kanuni Bulvarı projelerinde çalışmalar sürüyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nda özellikle yaz aylarında çileye dönüşen transit yük, Trabzon şehir merkezinden alınarak, denize paralel uzanan dağlar arasından sürdürülen projelerle hafifletiliyor. Akçaabat şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla hayata geçirilen Güney Çevre Yolu Projesi, Akçakale Mahallesi'nden başlayıp Araklı ilçesine kadar uzanıyor. Toplam 54 kilometrelik güzergahıyla transit geçişleri şehir merkezlerinin dışına taşıması planlanan projenin ilk etabında Akçakale-Yıldızlı mahalleleri arasındaki 16,5 kilometrelik bölüm yer alıyor. Trabzon'un ulaşım haritasının yeniden çizildiği Kanuni Bulvarı projesiyle 20 kilometrelik hat devreye girerken, dağlar ve sarp araziler arasında yer alacak Güney Çevre Yolu projesinde çalışmalar 7 farklı noktadan sürüyor. Temeli 3 yıl önce atılan 54 kilometrelik hatta 19 tünelin yanı sıra onlarca köprü, kavşak ve viyadük yer alıyor. 3 şeritli yolun tamamlanmasıyla sahil yolunda oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenirken, yürütülen projelerle kentin güneye doğru genişletilerek yeni bir ulaşım aksı kazanması da planlanıyor.

KANUNİ BULVARI'NDA 20 KİLOMETRELİK KISIM TAMAMLANDI

Trabzon'un kent içi ulaşımında önemli bir alternatif oluşturması planlanan Kanuni Bulvarı Projesi'nde de çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Toplam 28 kilometre uzunluğundaki bulvarda; 22 köprülü kavşak, imar ve bağlantı yollarında 6 hemzemin kavşak bulunuyor. Güzergah boyunca toplam 6,4 kilometre uzunluğunda 8 çift tüp tünel, 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp tünel olmak üzere toplam 17 tünel yer alıyor. Kanuni Bulvarı'nın Çukurçayır 1 Tüneli daha önce ulaşıma açılırken, projenin son etabı olan Çukurçayır-Akoluk arasındaki bölümde ise çalışmalar devam ediyor.

'GÜNEY ÇEVRE YOLU HAYATİ BİR YOL HALİNE GELDİ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kanuni Bulvarı ve Güney Çevre Yolu projelerinin kentteki ulaşıma büyük ölçüde fayda sağlayacağını ifade ederek, "Kanuni Bulvarı; Çukurçayır bölgesi sahil aksında Değirmendere bölgesinde buluştu. Devamını devlet kara yoluna yani Maçka yoluna bağlanması için Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan Güney Çevre Yolu'nda özellikle yaz döneminde ciddi trafik yükü almaması nedeniyle hem transit yol hem de şehri güneye taşıyacak bir yol olmasıyla önemli gördüğümüz bir yol. Yolun tamamı 54 kilometre. 1'inci etabı, 1 Mayıs 2023 tarihinde o zamanki bakanımız Adil Karaismailoğlu ile beraber temelini atmıştık. İnşallah her şey yolunda giderse Akçaabat ve Yıldızlı arasındaki 16,5 kilometrelik bir kısmı 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bir taraftan da merkez olan Ortahisar ilçesi, Yomra ve Arsin ilçeleri için de imar planlama süreçlerini yürüyoruz. Süratle tamamlayıp proje ve yapım aşamasına geçmeyi arzu ediyoruz. Güney Çevre Yolu hayati bir yol haline geldi. Güney Çevre Yolu'na transit trafiği alabilirsek sahil yolumuz oldukça rahatlayacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerOtomobilTrabzonUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü “Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı“ Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü! "Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı"
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Mengen’deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi Mengen'deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi
Arda Güler kararı tartışma yarattı Mourinho’ya olay tepki Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“ AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti
Derbide gözlerden kaçmadı Arda Güler’in sevgilisi tribünde Derbide gözlerden kaçmadı! Arda Güler'in sevgilisi tribünde
Adriana Lima’ya Isabel Pantoja’yı sordular Verdiği yanıt şaşırttı Adriana Lima'ya Isabel Pantoja'yı sordular! Verdiği yanıt şaşırttı
Palamut bollaştı, tezgahta tanesi 75 lira Kaptanlar mazot fiyatından yakınıyor Palamut bollaştı, tezgahta tanesi 75 lira! Kaptanlar mazot fiyatından yakınıyor
11:47
Artık zirvede değil İşte Uzak Şehir’i tahtından eden yapım
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
11:40
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
11:19
Yaylada adım atacak yer kalmadı Herkes aynı taşın peşinde
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
11:11
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki Gören dönüp bir daha baktı
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı
10:57
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
10:46
Manisa’daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
10:24
Manisa’daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar
Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar
10:13
Manisa’da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu
Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu
10:09
Rahatlığı pes dedirtti Manisa’daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 11:55:52. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Güney Çevre Yolu ve Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement