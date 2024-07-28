Trabzon'da Haçkalı Hoca Anma Programı düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da Haçkalı Hoca Anma Programı düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Düzköy Müftülüğü işbirliğiyle bu yıl 27'ncisi organize edilen 'Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı' yapıldı. Trabzon'un manevi önderlerinden Haçkalı Hoca için Düzköy ilçesine bağlı Haçkalı Yaylası'nda yapılan anma etkinliği, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı. Türk Tasavvuf Müziği konseriyle devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini vurgulayarak, Türklerin İslam'ın bayraktarlığını yeniden üstlenmesi gerektiğini belirtti. Düzköy Kaymakamı Melike Görgüç de Haçkalı Hoca'yı anma törenine vesile olanlara teşekkür etti.

28.07.2024 16:11
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Düzköy Müftülügü işbirliğiyle bu yıl 27'ncisi organize edilen "Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" yapıldı.

Trabzon'un manevi önderlerinden Haçkalı Hoca (Mustafa Tarhan) için Düzköy ilçesine bağlı Haçkalı Yaylası'nda yapılan anma etkinliği, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Türk Tasavvuf Müziği konseriyle devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, burada yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen anma programına vesile olanlara teşekkür ederek, "Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmemiz lazım. Türkler olarak İslam'ın bayraktarlığını yeniden üstlenmemiz gerekiyor." dedi.

Genç, günümüzdeki Müslümanların mağduriyetine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Maalesef yeryüzü çok kötü günler geçiriyor, mazlum Müslümanlar büyük bir gücün soykırımına tabi tutulmuş durumda. Bayrağımızın gölgesinde bir millet olarak inancımızın ve medeniyetimizin bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Gazze ve İslam alemi, Türklerin yeniden bayraktarlığını bekliyor. Allah bizlere o günleri görmeyi nasip etsin. Türklerin huzuru ve sükuneti getirmesini yeniden nasip etsin."

Düzköy Kaymakamı Melike Görgüç de Haçkalı Hoca'yı anma törenine vesile olan, birlik ve beraberliği sağlamada emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da bir konuşma yaptığı programda, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da Haçkalı Hoca Anma Programı düzenlendi - Son Dakika
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