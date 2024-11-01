Trabzon'da Hadis İhtisas Toplantısı

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??????? Trabzon'da, "Türkiye Hadis İhtisas Toplantısı" düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesince organize edilen toplantıda, hadislerin, İslami ilimlerin her alanına ışık tuttuğunu, yol gösterdiğini söyledi.

İslami ilimlerin her bir alt dalı için hadislerin önem taşıdığını ifade eden Yıldırım, doğru bilgiye ulaşmak ve güvenilirliğini ölçmek için yapılan hadis toplantılarının önemli olduğunu vurguladı.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de yakın tarihin en zalimane katliamına maruz kalan, hem kendi izzet, iman, vatan ve özgürlükleri hem de İslam ümmetinin izzeti uğruna can veren Gazze'lilere rahmet dilediğini belirterek, "Cenabıhakkın kendilerine zafer nasip etmesini niyaz ediyorum." dedi.

Tevhit kavramı olmadan Hazreti Muhammed'in büyük mirasının bugüne aktarılamayacağına işaret eden Görmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Karikatür krizlerine malzeme taşıyan insanlarla karşı karşıyayız. Sosyal medya üzerinden Allah resulünün sünneti ve hadisi üzerinden malzeme taşıyan cahil insanlarla karşı karşıyayız. Allah resulünün önüne tahakküm etmeye cüret eden, sesini onun sesinin üzerine yükselten, hadis ve sünnet dediğimiz mirası sadece bir araştırma nesnesine dönüştüren, Resulü Ekremi dahi bir araştırma nesnesine dönüştüren akademizm ile bütünleşmiş yanlış düşünceler söz konusu olabilir. Bizi bütün bunların arasından aydınlığa çıkaracak olan Resulü Ekremin o mirasıyla karşı karşıya bırakacak, örnek davranış ve sözlerini daha doğru anlamamızı sağlayacak olan bu kadar hadis aliminin varlığı umut vericidir."

İslam coğrafyasındaki hadis fakültelerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Görmez, Türkiye'de hadisle iştigal eden 400 alim ve akademisyen olduğunu kaydetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler ve ilahiyat fakültesi öğrencileri katıldı.