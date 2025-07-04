Trabzon'da Hazreti Muhammed Karikatürüne Tepki

Trabzon'da, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterildi.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, basın açıklaması yaparak olayı kınadı.

Grup adına açıklama yapan Arif Akkuzu, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretin yayımlandığı karikatürü kınadıklarını belirtti.

Bu topraklarda kimsenin Hazreti Muhammed'e hakaret edemeyeceğini belirten Akkuzu, "Ona dil uzatan, karşısında sarsılmaz bir irade görecektir." dedi.