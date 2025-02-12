Trabzon'da Heyelan Paniği: Korkmaz Ailesi Yardım Bekliyor - Son Dakika
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Trabzon'da Heyelan Paniği: Korkmaz Ailesi Yardım Bekliyor

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Trabzon'un Arsin ilçesinde Korkmaz ailesi, gece meydana gelen heyelan nedeniyle büyük bir panik yaşadı. Ekiplerin yardımıyla kurtarılan araç ve hayvanlar, aileyi hayatta tutarken, aile heyelan riskinden korunmak için yetkililerden yardım talep ediyor.

12.02.2025 10:14  Güncelleme: 10:27
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Trabzon'da heyelan paniği: Gece büyük gürültüyle uyandılar

TRABZON - Trabzon'un Arsin ilçesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde büyük gürültüyle uyanan Korkmaz ailesi heyelan ile karşı karşıya kaldı. 3 katlı binalarının yanında meydana gelen heyelan nedeniyle bir araç ve ahır zarar görürken, heyelanın devam ettiği bölgede risk altında yaşayan Korkmaz ailesi yetkililerden yardım istedi.

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Çubuklu mahallesinde yaşayan Korkmaz ailesi, geçtiğimiz Çarşamba günü gece saat 03.00 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandı. Etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle korkan Korkmaz ailesi dışarıya çıktığında korkunç manzara ile karşılaştı. Binanın hemen yanındaki tarım arazisinde heyelan olduğunu gören Korkmaz ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Heyelan nedeniyle istinat duvarı yıkılırken, hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Korkmaz ailesinin ahırı da heyelan nedeniyle zarar gördü. Taş ve toprak parçaları ahırının duvarının bir bölümünü yıkarken, Korkmaz ailesinin yaşadığı binanın önünde bulunan yamaçta da toprak kaymaları yaşandı. Heyelanda Korkmaz ailesinin kamyoneti olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışma ile son anda kurtarıldı. Heyelan riski nedeniyle AFAD ekipleri de bölgeye gelerek inceleme yaparken, risk altında yaşayan Korkmaz ailesi yetkililerden yardım istedi.

"Risk altında yaşıyoruz"

Heyelanın hemen yanındaki evlerinde korku ile yaşadıklarını belirten Hamit Eren Korkmaz, "Gece saat 03.00 sıralarında bir sese uyandık. Dışarıya çıktığımızda aracımın yan yatmak üzere olduğunu fark ettim. Toprak heyelan ile birlikte aşağıya gelmişti. Çok ses çıktı. Yukarı kaynarcasına taş duvarlar yukarıya kalktı. Çok korktuk. Hayvanlarımız var. İlk önce onları kontrol ettik. Ahırımızda hasar aldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hayvanlarımızın tam arkasında heyelan durdu. Tuğlalara zarar verdi. Şuan heyelanda hareketlenme var. Ekipler inceleme yaptı ama henüz bir şey belli değil. Evde risk altında. Burası heyelanlı bir arazi. Temizlik çalışması yapılacağı söylenmiyor. Ekipler burayı afet bölgesi ilan edelim sizi buradan çıkartalım diyorlar. Şuan biz burada risk altında yaşıyoruz. Burada korkuyla yaşıyoruz. Hayvanlarımıza da zarar gelebilirdi. Biz evin içindeydik heyelanın altında kalabilirdik" dedi.

"Korku dolu anlar yaşadık"

Önlem alma için yaptığı istinat duvarının heyelan nedeniyle yıkıldığını kaydeden Mehmet Korkmaz ise "Gece saatlerinde büyük bir gürültü ile uyandık. Ahırda hayvanlarımız vardı onları kontrol ettik. Ahırın duvarının yıkıldığı gördük. Bir aracımız var o da heyelanın altında kalıyordu. Jandarma ve belediye ekipleri gece saatlerinde buraya gelerek iş makinesi yardımıyla aracı ve hayvanları kurtardık. Kendi imkanlarımla yaptığımız istinat duvarı da çöktü. AFAD ekipleri gelip inceleme yaptılar. 'Burayı afet bölgesi ilan edelim sizi buradan nakil edelim' dediler. 'Ben önemli değilim benim hayvanlarım daha önemli. Hayvanlarımı ne yapacağız. Benim elimden tutun buranın önlemi için yardımda bulunun' dedim. Bize yardımcı olmalarını istiyorum. Bir engelli olarak bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Üretim yapma peşindeyim. Bizim ayaklarımızın üzerinde durmamız için buraya bir önlem alınması istiyorum. Korku dolu anlar yaşadık. Dışarıya çıktığımızda heyelanın devam ettiğini fark ettik. Evimizdeki tehlike devam ediyor. Ahıra baktığımızda hayvanların olduğu yere heyelanın geldiğini gördük. Hayvanlarımıza bir şey olmadığı için çok sevindim. Risk halinde yaşıyoruz. Yetkililerden bu hafriyatın buradan emniyetle şekilde alınıp temizlenmesini istiyoruz. Mühendislik çalışmasıyla ahırımızın ve evimizin güvenliğini sağlamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Heyelan Paniği: Korkmaz Ailesi Yardım Bekliyor - Son Dakika

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