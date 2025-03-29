Trabzon'da İmamoğlu'na Destek Eylemi: 91 Yaşındaki Nermin Eyüboğlu Şiir Okudu - Son Dakika
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Trabzon'da İmamoğlu'na Destek Eylemi: 91 Yaşındaki Nermin Eyüboğlu Şiir Okudu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Trabzon'da düzenlenen eyleme katılan 91 yaşındaki Nermin Eyüboğlu, duygusal bir şiir okuyarak İmamoğlu'na destek verdi. Eyleme çok sayıda vatandaş katıldı ve İmamoğlu'nun serbest bırakılması için sloganlar atıldı.

29.03.2025 11:08  Güncelleme: 11:45
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Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto için Trabzon'da düzenlenen eyleme katılan 91 yaşındaki Nermin Eyüboğlu, İmamoğlu için şiir okudu. Eyüpoğlu'nun, Köy Enstitülerinin kurucusu, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in, "Altı Ok" şiirinden okuduğu bölümler de alandakilerden büyük alkış aldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto eylemleri, memleketi Trabzon Ortahisar'da Adalet Nöbeti ile sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Meydan Parkı Atatürk Anıtı önünde toplanan her yaştan vatandaş, tepkilerini dile getiren pankartlar eşliğinde oturma eylemi yaptı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve eşi Tuba Kaya'nın kızları ile katıldığı Adalet Nöbeti'nde, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, CHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz ile çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yüzlerce vatandaş yer aldı.

Atatürk posterleri ve Türk bayraklarının yanı sıra, "Bir cafe zincirini bile korudunuz ama bizi koruyamadınız", "Çapulcuların kardeşleri büyüdü", "ODTÜ günlerdir abluka altında" yazılı pankartlar taşıyanlar, "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

91 yaşındaki Nermin Eyüboğlu şiir okudu

Adalet Nöbeti'nde söz alan 91 yaşındaki Nermin Eyüboğlu'nun okuduğu şiirler de kaılımcılardan büyük alkış aldı.

Eyüpoğlu, "İmamoğlu dünyada tek, pek severiz biz onu pek. Onunla dolu gönlümüz, alnı doğan günden aktır, sözü paktır. Şanlıdır İmamoğlu... İnönü'nün eşidir, dünyanın güneşidir, Türk'ün ateşidir, şanlıdır İmamoğlu..." diyerek, Ekrem İmamoğlu'na sevgisini dile getirdi.

91 yaşındaki Nermin Eyüpoğlu'nun, Köy Enstitülerinin kurucusu, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in, "Altı Ok" şiirinden alıntı yaptığı bölümler de alandakiler tarafından alkışlarla karşılandı. Eyüpoğlu, "Altı Ok" şiirinin, "Ben bir Türk'üm; soyum, ırkım uludur. Göğsüm millet sevgisiyle doludur. Tuttuğum yol Atatürk'ün yoludur. Hep o yoldan yürümektir dileğim… Bu Altı Ok Kemalizm'in özüdür; Altısı da Atatürk'ün sözüdür, Atatürk ki milletinin gözüdür. Bu inançla yüceliğe ereyim..." dizelerini seslendirdi.

İmza kampanyasına destek çağrısı

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu için başlatacağı imza kampanyasına destek vermek için tüm vatandaşları davet ederek, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu Başkanımız, onun yol arkadaşları 9 gündür içeride. Haksız ve hukuksuz gerekçelerle, siyasi kararlarla gözaltında ve tutuklanmışlar. Şimdi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel akşam saat 21.00'da Trabzon Havalimanında olacak Pazar günü bayramın 1. günü öncelikle genel başkanımızı havalimanında coşkuyla karşılayacağız. Pazar günü, bayramın birinci günü de Ekrem İmamoğlu başkanımızın tutuklanmasının bir an önce sonlanması için Trabzon'dan, Trabzon'un meydanından, bu şehirden, evladı olduğu Trabzon'dan ona genel başkanımız İmamoğlu'na özgürlük için imza kampanyası başlatacak. Öncelikle hepinizi bu kıymetli dayanışamaya ve Ekrem İmamoğlu başkanımıza, cumhurbaşkanı adayımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Pazar saat 9'da Trabzon meydanından buradan imza kampanyamızı başlatacağız ve sizleri hem bayramlaşma adına hem de Ekrem İmamoğlu başkanımıza vereceğimiz imzamızla onun özgürlüğüne kavuşması için hepinizi bu kampanyaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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