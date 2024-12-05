Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan baba ile oğlu tedavi altına alındı.
Akyazı mevkisinde Hilmi Tunahan K'nin kullandığı 44 AGK 740 plakalı hafif ticari araç ile Emre Ç'nin (36) kullandığı 61 ZT 242 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ile 4 yaşındaki oğlu Oktay Ç, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba ve oğlu, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Kaza: Baba ve Oğlu Yaralandı - Son Dakika
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