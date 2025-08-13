Trabzon\'da Kokarca Mücadelesi

Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 65 bin hektarlık fındık bahçesine yıl içinde 62 bin samuray arısı salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, AA muhabirine, fındık üreticilerinin bereketli hasat dönemi geçirmesini temenni ederek, bu yıl fındıkta kahverengi kokarca, külleme, zirai don ve kuraklık gibi çeşitli sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Kaplan, Çin'den dünyaya yayılan kahverengi kokarca zararlısının 2017'de Gürcistan sınırından Trabzon'a kadar ulaştığını, 2023 ve 2024'te de yoğunluğunun arttığını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2023-2025 eylem planı kapsamındaki uygulamalar sayesinde zararlının bu yıl baskılandığını ifade eden Kaplan, Bakan İbrahim Yumaklı başkanlığında Karadeniz'deki 13 ilde mücadele toplantıları gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaplan, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce kokarcayla mücadele çalışmalarının gün gün takip edildiğini vurgulayarak, fiziksel ve biyolojik mücadeleye ağırlık verdiklerini belirtti.

Kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla geçen sene fındık bahçelerine 10 bin samuray arısı salındığını anımsatan Kaplan, "Bu sene 62 bin adet, bu gelişmeler o kadar kolay değil." dedi.

Kaplan, geçen yıl birçok enstitüde samuray arısı üretildiğini dile getirerek, " Türkiye'de 1 milyon samuray arısı doğaya salındı. Şu an arkadaşlarımız doğada kokarca yumurtaları üzerindeki samuray arılarının parazitlemesini takip ediyorlar. Bunları raporluyorlar, çok güzel bir adaptasyon sürecinden geçiyoruz." diye konuştu.

15 bin feromon tuzağı dağıtıldı

Kahverengi kokarcayla mücadele noktasında kışlaklarda feromon tuzakların kurulduğunu ifade eden Kaplan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanımızın destekleriyle bu yıl şu ana kadar 15 bin feromon tuzak dağıttık ve 15 bin daha temin ettik, tekrar dağıtacağız. Buradaki sistemimiz tüm bahçeyi ilaçlamak yerine belli koordinatlarla feromonları yerleştiriyoruz. O feromonun kokusuna gelen kokarcaların bulunduğu ağacı 3-5 gün arasında ritmik olarak ilaçlıyoruz. O kokuya tüm bahçeden bir noktaya toplanıyorlar. Yani 'cezbet öldür, topla öldür' şeklinde. Şu anda güzel bir mücadele ettik ve baskıladık."

Kaplan, zararlı belli lokasyonlarda arttığı zaman kimyasal ilaçlamayı tavsiye ettiklerini anlatarak, " Beşikdüzü, Vakfıkebir tarafında biraz yoğundu, o mücadelemizi de yaptık. Amacımız kokarcanın doğal düşmanlarını da yaşatmak." dedi.

Samuray ve eşek arısının kokarcayı yok ettiğinin altını çizen Kaplan, şöyle devam etti:

"Bu dengeyi de gözeterek, özellikle fiziksel ve biyolojik mücadelenin çok daha verimli olduğunu düşünüyoruz. Bizim toplam 65 bin hektarlık yani 650 bin dekarlık fındık alanımız var ama her tarafta kokarca yaygın değil. Özellikle sahil bandında 300 rakıma kadar olan yerlerde 40-50 tane feromon tuzağı doğaya bırakıyoruz."

Kaplan, kokarcanın hangi ilçelerde yoğun olduğunu belirlemek amacıyla çalışma yaptıklarını da anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kahverengi kokarca zararlısı tespit ettiğimiz 12 ilçede mücadelemizi yoğun şekilde yapıyoruz. Haftalık olarak bütün alanlarımızı tarıyoruz. Şu anda yoğun olduğumuz yer 0-300 rakımı, kısmen de 500 rakımına kadar sahil kesiminde olan bölgeler. Bu da kokarcanın sevdiği iklimin rutubetli ve sıcak iklim olduğunu gösteriyor."

Geçen yıl 60 bin kışlağın ilaçlandığını belirten Kaplan, zafiyet gösterildiği an zararlının yayılmaya devam edeceğini, dolayısıyla da çiftçi, ilgili kurum ve kuruluşlarla hep birlikte mücadeleye devam edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Fındık üreticisi Ozan Tarakçıoğlu da Akyazı Mahallesi'ndeki 80 dönümlük arazisinde 3 yıldır kokarca ile mücadele ettiğini belirterek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendislerinin bu konuda kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Tarakçıoğlu, salınan 350 samuray arı ve feromon tuzaklar sayesinde bahçesinin kahverengi kokarcadan kurtulduğunu kaydetti.