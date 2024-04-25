Trabzon'da lise bahçesinde topraksız tarım ile marul yetiştirildi - Son Dakika
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Trabzon'da lise bahçesinde topraksız tarım ile marul yetiştirildi

Trabzon\'da lise bahçesinde topraksız tarım ile marul yetiştirildi

Trabzon'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine kurulan bitki kabini sayesinde öğrenciler, topraksız tarım yöntemiyle marul yetiştirdi. Bitki kabini, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle sağlanan hibeyle temin edildi. Öğrenciler, kabini kullanarak 736 kök marul yetiştirdi ve ilk mahsullerini hasat etti. Bitki kabininde domates, salatalık ve çilek yetiştirilmesi de planlanıyor.

25.04.2024 13:13
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Trabzon'da lise bahçesine kurulan ve topraksız tarımla marul yetiştirilen 21 metrekarelik bitki kabininden ilk mahsul alındı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine 6 ay önce, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Okulda Çiftlik Projesi" kapsamında sağlanan yüzde 100 hibeyle temin edilen bitki kabini kuruldu.

Öğrenciler, Trabzon Teknokent'teki özel bir şirket tarafından hazırlanan ve 8 farklı bitki türüne ihtiyacı olan su, aydınlatma, sıcaklık, uygun besin oranları ve asidik koşulları sağlayan kabinde ilk etapta 736 kök marul yetiştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de desteklediği öğrenciler, ilk mahsullerini hasat etmenin mutluluğunu yaşadı. Bitki kabininde domates, salatalık ve çilek yetiştirilmesi planlanıyor.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, AA muhabirine, öğrencilerin teknolojinin imkanlarından faydalanarak güzel bir üretim alanına kavuştuğunu söyledi.

Karakaş, bitki kabininin enerjisinin güneş panellerinden karşılanması amacıyla da çalışma yapıldığını belirterek, "Ayrıca bu kapsamda 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde tamamen teknolojik tarıma yönelik bir alan da açacağız." dedi.

Altyapı çalışmalarına 1,5 yıl önce başlanan projeyi önemsediklerini ifade eden Karakaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklarımız bitkilerin üretilmesini hem yerinde görüyorlar hem de biz milletimize çok güzel hizmet sunmuş oluyoruz. Ekonomik ve zirai ilaçlardan kurtularak daha sağlıklı ürünlere kavuşacağız. Tarıma dayalı teknoloji ilk defa okul olarak burada uygulandı. Bu açıdan da önemli bir proje."

"Amacımız çocuklarımızın 4 yılı en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak"

Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın ise öğrencilerin farklı alanlarda da eğitim almalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Aydın, projenin maliyetine ilişkin de bilgi vererek, "Farkındalık oluşturan bir proje okuluyuz. Amacımız çocuklarımızın her türlü imkan dahilinde farklı alanlarda 4 yılı en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak." diye konuştu.

Projenin yazılımının Karadeniz Teknik Üniversitesindeki akademisyenlerce hazırlandığını dile getiren Aydın, "Projenin yazılım ve elektronik donanımı, domates, salatalık ve çilek gibi çeşitli ürünleri de yetiştirmeye olanak sağlıyor. Trabzon gibi coğrafi şartları zor ve engebeli bir şehirde nasıl tarım yapılabilir onu anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Projenin yazılımını yapan şirketin yöneticilerinden, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Yazgan, şu bilgileri paylaştı:

"Farklı besin değerlerini ve ortam koşullarını seçilen bitki türüne göre otomatik bir şekilde ayarlayan ve asidik düzenlemesini sağlayan bir elektronik donanım ve yazılım tasarladık. İlk sonuçlarını marullarda görüyoruz. Burada sadece tek bir ürün değil, seçmiş olduğunuz ürüne özel beslenme maddelerinin istenilen periyodda sıvıyla karıştırılarak bitkilerin beslenmesini sağlamış oluyoruz. Bu sayede ekimi yaptıktan sonra herhangi bir müdahale olmadan hasat zamanına kadar kendi kendine yetişmesi sağlanıyor. Kişinin yapacağı hatalardan ve zirai ilaçlamadan bağımsız bir üretim gerçekleşmiş oluyor."

Lisenin motorlu araçlar bölümü öğrencisi Metehan Öztürk, böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu, sebze üretimindeki yeni uygulamaları öğrendiklerini anlattı.

Kaynak: AA

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