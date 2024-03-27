Trabzon Valiliği, Mahalli İdareler Seçimleri için Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı Hazırladı

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Trabzon Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven içinde, tarafsızlıkla ve demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşmesi, vatandaşların hür iradesini sandığa yansıtabilmesi amacıyla seçim güvenliği tedbirleri planı hazırlanarak uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilen kolluk güçlerince sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, İl ve İlçe Seçim Kurulları çevrelerinde hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde rutin ve ek güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi.

Valilik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin yanı sıra kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, elektrik, iletişim, doğalgaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezlerinin 7/24 esasına göre görev yapacağı aktarılan açıklamada, "Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz şekilde yerine getirmek üzere gerekli tüm tedbirleri almıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin, 30-31 Mart'ta açık bulundurulacağı, vatandaşların müracaatlarına cevap vermek üzere mesai yapacakları ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaktır. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacaktır. Bu hususların uygulanmasında halkımızın görevli kurum ve personele gerekli desteği vermesi önem arz etmektedir."