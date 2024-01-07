 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da Motosikletli Polisler, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Motosikletli Polisler, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katılarak, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları inceledi. Polisler, farklı kategorilerde sunulan fotoğraflardan seçim yaparak oylama gerçekleştirdi.

Trabzon\'da Motosikletli Polisler, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı
07.01.2024 - 14:57,
Abone Ol

Trabzon'da motosikletli polisler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görevli polisler, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" adlı fotoğrafını seçen polisler, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı" adlı fotoğrafını oyladı.

Polisler, çevre ve yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Trabzon, Dünya, Deprem, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Motosikletli Polisler, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı
15:14
AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14
Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53
Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53 Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 15:44:33. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Motosikletli Polisler, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement