Trabzon'da motosikletli polisler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görevli polisler, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" adlı fotoğrafını seçen polisler, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı" adlı fotoğrafını oyladı.
Polisler, çevre ve yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Motosikletli Polisler, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı - Son Dakika