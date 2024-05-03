Trabzon\'da \'Orman Benim\' Kampanyası Düzenlendi

Trabzon'da, orman yangınlarıyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla "Orman Benim" kampanyası düzenlendi.
Araklı İlçesinin Turup Ormanı mevkisindeki etkinliğe, Vali Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Araklı Kaymakamı Yusuf Akın, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Vali Yıldırım ve Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, etkinlikte yaptıkları konuşmada ormanların önemine değindi.
Katılımcılar, kampanya kapsamında çevre temizliği yaptı.
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