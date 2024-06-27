Trabzon\'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Of- Çaykara yolu Dernekpazarı ilçesi mevkisindeki tünelde dün akşam saatlerinde, plakaları öğrenilemeyen Ü.M. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen H.K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Sürücü Ü.M. kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki H.Y. ile diğer otomobildeki yabancı uyruklu H.K, N.M.H, M.A. ve R.M.R. yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.