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Trabzon'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, araç bariyerlere çarptı. Kazada, Emirhan Bodur ve Serhat Yılmaz hayatını kaybederken, sürücü Altan Ekdi ile Durmuş Karaköse ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın şiddetiyle aracın tavan kısmı koptu.

Trabzon\'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
09.01.2024 - 13:47,  Güncelleme: 13:48
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Altan Ekdi idaresindeki 55 AAB 040 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sürmene ilçe girişi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Araçta sıkışan Emirhan Bodur ile Serhat Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ekdi ile Durmuş Karaköse ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından araçtan çıkartılan cenazeler, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu arada, kazanın şiddetiyle otomobilin tavan kısmının koptuğu görüldü.

Kaynak: AA
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