Trabzon'da Otomobil Yangını

TRABZON'un Araklı ilçesinde seyir sırasında alev alan otomobil, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Araklı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobilden, seyir sırasında duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, aracını durdurup dışarı çıktı. Bu sırada alevler, bir anda tüm aracı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Salim SARIKOÇ/ARAKLI(Trabzon),