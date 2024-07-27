Trabzon'da sağanak yağış sonucu su taşkını ve heyelanlar meydana geldi - Son Dakika
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Trabzon'da sağanak yağış sonucu su taşkını ve heyelanlar meydana geldi

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde şiddetli yağışlar sonucu su taşkını ve heyelanlar meydana geldi. Arsin ilçesinde Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı. Derelerin taşması sonucu ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı ve tarım arazileri zarar gördü. Belediye ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Araklı ve Yomra ilçelerinde de heyelanlar meydana geldi ancak ilgili kurumların ekipleri tarafından aksamalar giderildi.

27.07.2024 17:29
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Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar meydana geldi.

Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı.

Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı, tarım arazileri de zarar gördü.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Belediye Başkanı Hamza Bilgin de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Araklı ilçesine bağlı Ayvadere ve Yiğitözü mahalleleri ile Yomra ilçesinin Pınarlı ve Şanlı mahalleleri ile Özdil Oymalı Grup Yolu'nda da heyelan oluştu.

Ulaşımda zaman zaman yaşanan aksamalar, ilgili kurumların ekiplerinin çalışmaları ile giderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da sağanak yağış sonucu su taşkını ve heyelanlar meydana geldi - Son Dakika

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