Trabzon'da sağlık turizmi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Trabzon'da sağlık turizmi toplantısı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, şehre yakın ülkelerden gelen sağlık turizmi ziyaretçilerinin daha profesyonel ve kurumsal şekilde ağırlanması için çalışmaların yapıldığı belirtildi. Trabzon'un sağlık turizmi potansiyelinin artırılması ve ekonomik katkının değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Sağlık Turizmi Projesi hakkında bilgi verdi.

09.07.2024 17:57
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde sağlık turizmine ilişkin toplantı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri ve turizm acentelerinin temsilcileri katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Genç, şehre yakın ülkelerden sağlık turizmi için gelen ziyaretçilerin daha profesyonel ve kurumsal şekilde ağırlanması için çalıştıklarını belirtti.

Genç, Trabzon için turizmin çeşitlenmesinin önemine işaret ederek, "Bunu çok önemsiyoruz. O nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin sağlık turizmi kapasitesini dikkate alıyoruz. Hedefimiz, yakın ülkelerden şehrimize sağlıkla ilgili olmak üzere gelen ziyaretçilerimizi daha profesyonel ve kurumsallık içerisinde ağırlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Misafirlerin sağlık turizmiyle ekonomik katkılarını dikkate alarak önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Genç, "Bu kapsamda geçtiğimiz yıl sadece Batum'dan Trabzon'a sağlık turizmi için 41 bin 783 kişi geldi. Bu rakamı göz önüne alarak şehrimizde sağlık turizminin daha da genişlemesi için ticaret odamız bünyesinde bazı çalışmaları daha kurumsal bir açıdan ele alıp bu potansiyeli şehrimize yansıtmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Genç, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten, Trabzon'a özellikle sağlık turizmi noktasında önemli ziyaretçi akını olacağını düşündüklerini vurgulayarak, "Şehrimizin de turizm noktasında kazanç elde edeceği kanısındayız. Güzel, olumlu ve hayırlı bir toplantı oldu. İnşallah sonuçlarının da hep beraber şehrimize yansıdığını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TTSO Başkanı Çelebi, TTSO tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığının HİSER projeleri çerçevesinde desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da sağlık turizmi toplantısı yapıldı - Son Dakika

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