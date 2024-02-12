Trabzon'da tırın tünel duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da tırın tünel duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı

Trabzon\'da tırın tünel duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde seyir halindeki bir tır, Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Tüneli'nde tünel duvarına çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

12.02.2024 15:43  Güncelleme: 15:45
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tırın tünel duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Tüneli'nde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 KL 4437 plakalı tır, kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Tünel ve araçta hasara yol açan kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı güzergahta ulaşım bir sürü tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

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