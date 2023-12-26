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Trabzon'da Turiste Yumruk Atan Şüpheli Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Turiste Yumruk Atan Şüpheli Hakkında Dava Açıldı

Trabzon'da polislere mukavemette bulunduğunu sandığı bir turiste yumruk atan şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Turistin uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine şüpheli hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Trabzon\'da Turiste Yumruk Atan Şüpheli Hakkında Dava Açıldı
26.12.2023 - 09:40,
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TRABZON'da, polislere mukavemette bulunduğunu sandığı Kuveyt uyruklu turist Mohammad Ram Alajmi'ye (46) yumruk atan T.H. (23) hakkında, 'Kasten yaralama'dan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Alajmi'nin, uzlaşmak istememesiyle açılan davada, bir süre tutukluluğun ardından tahliye olan şüpheli, "Turist, el kol hareketi yaparak polis memurlarını itiyordu. Uzaklaştırmak için elimle ittim" diyerek kendini savundu.

Olay, 16 Eylül akşamı, Trabzon Kent Meydanı'nda yaşandı. Körfez ülkelerinden kente gelen turist grup arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada yaşananları, turistlerin polise karşı koyduğu şeklinde yorumladığı belirtilen T.H., Kuveyt uyruklu turist Mohammad Ram Alajmi'ye yumruk attı. Turist yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli T.H. tutuklandı, olay anları da çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Başına aldığı darbe sonrası baygınlık geçirip, ambulansla hastaneye kaldırılan Mohammad Ram Alajmi de tedavisinin ardından taburcu edildi. Ortahisar Emniyet Müdürü Ahmet Elvan, Kuveytli turisti, kaldığı otelde çiçekle ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Trabzon Valiliği de olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Trabzon Kent Meydanı'nda iki turist arasındaki tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, 'turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı, olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır. Savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüpheli T.H., 5 gün tutuklu bulunduğu cezaevinden adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Soruşturmada, suçun uzlaşma hükümleri kapsamında olduğu gerekçesiyle dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Kentte tatil yapıp ülkesine dönen Kuveytli turist, avukatı aracılığıyla, uzlaşmayı kabul etmeyip, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Yürütülen soruşturma tamamlanıp, şüpheli T.H. hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

'POLİSLERDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN İTTİM'

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, T.H., "Turistin bağırıp, el kol hareketi yaparak polis memurlarını ittiğini görünce, onu uzaklaştırmak için yüzünden elimle ittim. Yere düşünce bölgeden uzaklaştım. Müştekiyi darbetmedim" diye kendini savundu.

'BAYILDIM, GÖZLERİMİ HASTANEDE AÇTIM'

Kuveyt uyruklu Mohammad Ram Alajmi de savcılık ifadesinde, "Polisler bana ilgisiz davranıyordu. Bu sırada kalabalık toplandı. Biri benim ağzımı kapatarak ve iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada biri bana yumruk attı. Bu kişinin daha sonradan T.H. olduğunu öğrendim. Yere düştüm, bayıldım. Gözlerimi hastanede açtım" dedi.

Kaynak: DHA
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