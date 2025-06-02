Trabzon\'da Tütünsüz Gün Yürüyüşü

Trabzon'da, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için yürüyüş gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü organizesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilay Trabzon Şubesinin desteğiyle düzenlenen yürüyüş, Kahramanmaraş Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar, "sigarayı at hayatı tat" sloganı atarak "çalışma saatlerime sigara molaları yön veremez", "bağımlı olma özgür ol", "bağımsız gelecek ve sağlıklı nesiller senin sayende", "sigarayı bırakmak mümkün" yazılı dövizlerle yürüdü.

Etkinlikte, sigara bırakma polikliniğine başvurarak sigarayı bırakan Yeşim Tirgil'e başarı belgesi takdim edildi.

Yürüyüşün ardından Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında kurulan ideal boy ve kilo ölçme standı ziyaret edildi.

Yürüyüşe, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Erdem Şen, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ekrem Yıldırım, Sağlık Hizmetleri Başkanı Operatör Dr. Yavuz Çakıroğlu, Ortahisar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdem Malkoç, ilgili kurumların yetkilileri ve öğrenciler katıldı.