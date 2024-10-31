Trabzon'da Uçak Kazası Davası Ertelendi - Son Dakika
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Trabzon'da Uçak Kazası Davası Ertelendi

Trabzon\'da Uçak Kazası Davası Ertelendi

Trabzon Havalimanı'ndaki uçak kazasında pilotların davası, müştekilerin feragat etmesiyle ertelendi.

31.10.2024 15:20
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TRABZON Havalimanı'nda 6 yıl önce iniş sırasında, denize 25 metre kala yamaca saplanan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının 2 pilotunun tutuksuz yargılandığı davada; 2'nci pilot İrfan Yavuz'un (52) avukatı Hasan Özköse, tüm müştekilerin şikayetlerinden feragat ettiklerini belirterek, şikayet yokluğu gerekçesiyle davada düşme kararı verilmesini talep etti.

Ankara- Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu. Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, uzman ekiplerce incelendi. Bir daha uçamayacağı belirlenen uçağın, Yomra Belediyesi'ne tahsis edilip, restorana dönüştürülmesi planlandı. Uçak, yüklendiği TIR'la 29 Eylül 2018'de Yomra ilçesindeki pazar alanına götürüldü. Hurdaya ayrılan uçak, daha sonra Yomra ilçe sahilinde pide salonuna dönüştürüldü.

PİLOTLAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Pilotlar Ender Bayraktar (68) ve İrfan Yavuz hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DURUŞMA 28 KASIM'A ERTELENDİ

Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, tutuksuz bulunan 2 pilotun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, 2'nci pilot İrfan Yavuz'un avukatı Hasan Özköse katıldı. Birinci pilot Ender Bayraktar'ın avukatı da mazereti nedeniyle duruşmada yer almadı. Duruşmada Avukat Hasan Özköse, müvekkilinin beraatini talep ederek, dosyada tüm müştekilerin, şikayetlerinden feragat ettiklerine dair noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyaya sunulduğunu söyledi. Müştekilerle arabulucu huzurunda anlaşıldığını kaydeden Özköse, şikayet yokluğu nedeniyle davada düşme kararı verilmesini de talep etti. Duruşma savcısının mazereti nedeniyle mahkemeye geçici atanan savcı, mütalaa için duruşmanın ertelenmesini istedi. Mahkeme başkanı, duruşmayı 28 Kasım'a erteledi.

Kaynak: DHA

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