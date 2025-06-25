Trabzon'da Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu devam etti - Son Dakika
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Trabzon'da Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu devam etti

25.06.2025 15:00
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Trabzon'da düzenlenen "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" ikinci gününde oturum ve panellerle devam etti.

Trabzon'da düzenlenen "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" ikinci gününde oturum ve panellerle devam etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sempozyum kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Küresel İklim Değişikliği ve Trabzon" başlıklı sunumda, iklim değişikliğinin sıcaklığa, yağışa ve suya etkisinden bahsetti.

Güneşteki patlamalar, astronomik hareketler ve dünyanın eksenindeki değişimler gibi etkenlerden kaynaklı iklimlerin değişken olduğunu belirten Kadıoğlu, "Doğal etkenlerden dolayı dünya 150 bin yılda bir derece ısınıp, bir derece soğuyordu. Şimdi dünya 150 yılda bir derece ısındı. Problem iklim değişikliği değil, problem olan bunun hızlı, ani olması. Ekolojik sistem buna ayak uyduramıyor." dedi.

Kadıoğlu, sıcaklığın en çok kutuplarda arttığını, bunun da kutuplar ile ekvator arasındaki sıcaklık farkında değişimlere neden olduğunu vurguladı.

Yerel yönetimlere, serin asfalt, serin çatı uygulaması ile bölgeye uygun ağaç ve bitki ekimi yapmaları tavsiyesinde bulunan Kadıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"1 Ekim su yılbaşıdır. 1 Ocak'ta biz parada mali bütçe devri yapıyoruz, 1 Ekim'de de su bütçesi yapmamız lazım. Kuraklıkla mücadele planı yapmamız lazım. Dünyanın her yerinde bu var. Meteoroloji birimi kurulması lazım. Ne kadar yağdı, ne kadar yağacak, toprağın suyu, yeraltı suyu, barajların seviyesi bütçeye göre takip edilmeli. Eğer bütçe açık veriyorsa hiçbir şey olmamış gibi devam edilmemeli."

Sempozyumda, Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk bilim insanlarının Antarktika'da yaptığı araştırmalar da "Antarktika" konulu panelde anlatıldı.

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, Antarktika'daki buz kütlelerinin, buzul çağının hafızası olduğunu söyledi.

Bilim insanlarının Antarktika'da çok yoğun çalıştığını vurgulayan Başar, şunları kaydetti:

" Türkiye, 2016 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uhdesinde çok yoğun olarak buradaki bilinmeyenleri çözebilmek, dünya bilimine katkıda bulunmak adına orada görev yapıyor. Türkiye bilim diplomasisi ve gelecekte eğer bir gün bu sulara, buza ihtiyaç varsa, burada bilmediğimiz birçok hidrokarbon yatakları, mineral yatakları, adını bilmediğimiz bakteriler, virüsler gibi konular eğer bir gün konuşulacaksa orada masada oy kullanabilmek, hak sahibi olabilmek için tüm ülkeler gibi politika yürütmekte."

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir ise "Antarktika, Turizm ve İklim Değişikliği İlişkisi" başlıklı sunumunda, bölgeye yapılan turistik faaliyetlere ve çevresel etkilerine değindi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan da Antarktika'daki mikro plastikler hakkında sunum yaptı.

Sempozyum, "Su Farkındalığı" ve "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik" konulu panellerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu devam etti - Son Dakika

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