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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Trabzon'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda, İ.D. ve K.D. isimli 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, Dolaylı Mahallesi'nde şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 1 kilo 253 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Trabzon\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
30.12.2023 - 11:08,
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Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, Ortahisar ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesi'nde İ.D. (32) ve K.D'nin (35) uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerin evinde narkotik madde tespit köpekleri "Limon" ve "Duman"ın da katıldığı aramalarda, 1 kilo 253 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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