Trabzon\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, Ortahisar ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesi'nde İ.D. (32) ve K.D'nin (35) uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti.
Şüphelilerin evinde narkotik madde tespit köpekleri "Limon" ve "Duman"ın da katıldığı aramalarda, 1 kilo 253 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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