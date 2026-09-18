Trabzon'da yaklaşık bin öğrenci Gazze için uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Trabzon'da yaklaşık bin öğrenci Gazze için uçurtma uçurdu

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Trabzon\'da yaklaşık bin öğrenci Gazze için uçurtma uçurdu
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Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için Türkiye ve Filistin bayraklı uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, etkinliğe yaklaşık bin öğrencinin katıldığını belirterek bunun dünya gündeminden düşürülmemesi gerektiğini söyledi.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan, valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Şenlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim yılı başında 'Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın' yaklaşımıyla ülke genelinde Gazze'deki çocukların unutulmadığını söyledi.

Etkinliği Trabzon'da da gerçekleştirdiklerini aktaran Uygun," Bu sesin Filistin'de, Gazze'de bütün dünya çocuklarına onlarla birlikte ortak bir yaşam alanı oluşturulması hususunda umut olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Uygun, yaklaşık bin öğrencinin etkinliğe katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem uçurtmalarımızı uçuruyoruz hem farkındalık etkinlikleri yapıyoruz hem de Gazze'deki, Filistin'deki devam eden maalesef bir ateşkes ve barış yaklaşımına karşın devam eden, dünyanın garantörlüğünde olan bir alanda hala çocukların gözyaşının aktığını görüyor olmanın verdiği üzüntüyle bugün bunu dünyanın gündeminden düşürmemek üzere etkinliği gerçekleştirmiş oluyoruz."

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kestioğlu ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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