Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş - Son Dakika
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Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş

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Trabzon'un Araklı ilçesindeki yayla evinde çıkan yangında cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

21.08.2024 21:18
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Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

YANAN EVDE 3 KİŞİNİN CESETLERİ BULUNDU

Haçovit Yaylası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evdeki incelemede 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş

Valilikten yapılan açıklamada, yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi. Yangının söndürülmesinin ardından evdeki incelemede 3 kişinin öldüğünün saptandığı bildirilen açıklamada, vefat edenlerin ev sahibi Gülüzar Altuntaş (61) ile Kasım (66) ve Arif Altuntaş (67) olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dikkat çekilen açıklamada, "Olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. 3 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış ve yürütülen soruşturma kapsamında vefat eden G.A, K.A, ve A.A'nın aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından öldürüldükleri tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Şüpheliler M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A'nın Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, öldürme eyleminde kullanılan bıçağın ise olay yerine yakın bir arazide bulunduğu aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
Kaynak: AA

İtfaiye, trabzon, 3-sayfa, Araklı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş - Son Dakika

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