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Trabzon'da Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Trabzon'da Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 00.05'te 3 kilo 210 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya geldi. Bebeğe 'Kuzey' ismi verildi. İl Sağlık Müdürü ve Başhekim aileyi ziyaret ederek tebrik etti.

Trabzon\'da Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi
01.01.2024 - 02:03,
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Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Kadın Doğum Polikliniği'nde, saat 00.05'de, 3 kilo 210 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya geldi.

Nilay ve Tarık Söğüt çifti sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeklerine "Kuzey" ismini verdi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Başhekim Doç.Dr. Hasan Rıza Aydın ve hekimler aileyi hastanede ziyaret etti.

Aileyi tebrik eden Usta, Trabzon'da 2024'ün ilk bebeğinin dünyaya geldiğini belirterek, aileyi tebrik etti.

Usta, ailenin 3. bebeği olduğunu ifade ederek, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini diledi.

Kaynak: AA
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Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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