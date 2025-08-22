Trabzon Günleri 2023 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trabzon Günleri 2023

Trabzon Günleri 2023
22.08.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Günleri, 29 Ağustos-7 Eylül arası İpekyolu Fuar Alanı'nda düzenlenecek.

Bu yıl Trabzon'da düzenlenecek "Trabzon Günleri" etkinlikleri 29 Ağustos ile 7 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzon Dernekler Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenecek organizasyon, "Trabzon Seni Çağırıyor" sloganıyla İpekyolu Fuar Alanı'nda yapılacak.

Bir restoranda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Aziz Yıldırım, turizmin şehrin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin sayısının artmasını arzu ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Trabzon'umuz, yaylalarıyla, ormanlarıyla, yeşiliyle, deniziyle, kültürüyle, sanatıyla ve tüm değerleriyle büyük bir zenginliğe sahiptir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen festivallere değinerek, şöyle devam etti:

"Bu festivallere milyonlarca insan akın ediyor. Biz de benzer bir organizasyonu Trabzon'da gerçekleştirebiliriz. Elbette onların yaptığını birebir kopyalamamız mümkün değil. Çünkü bizim kültürümüz bambaşka bir kültürdür. Ancak kendi inancımıza, değerlerimize ve Trabzon'un ruhuna uygun festivaller, etkinlikler ve objeler ortaya koyabiliriz. Bu süreci hep birlikte gerçekleştireceğiz. Her türlü öneriye açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Katkı sunan, destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'nın takdim edildiği Trabzon için dün gurur günü yaşadığını dile getirdi.

Trabzon Günleri'nde kentin tüm değerlerinin tanıtılacağını vurgulayan Genç, "Bir taraftan bu güzellikleri yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere miras bırakmak gibi bir sorumluluğumuz bulunurken, diğer taraftan bu değerleri tanıtarak şehrimize katkı sağlamak da görevlerimiz arasındadır." dedi.

Genç, kenti uluslararası alanda tanıtabilmek için özel bir gayretin içerisinde olduklarına dikkati çekerek, "Körfez ülkelerinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik, Kafkasya'ya açıldık, Buhara ile kardeş şehir ilişkisi kurduk. Tüm bu çalışmalarla sahip olduğumuz değerleri şehrimizin ekonomisine de katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu da federasyonun uzun yıllar Türkiye'nin farklı şehirlerinde "Trabzon Günleri" adıyla etkinlikler düzenlediğini, bu yıl ki etkinliklerin ise kentte 29 Ağustos ve 7 Eylül'de yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği, Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, İpekyolu, Festival, Ekonomi, trabzon, Turizm, Kültür, Güncel, Eylül, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Günleri 2023 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:08:14. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon Günleri 2023 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.